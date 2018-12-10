收到連任當選證書 林智堅︰續推市民第一的建設

2018-12-10 16:39

［記者洪美秀／新竹報導］中央選舉委員會委員周志宏今天頒第10屆新竹市長當選證書給連任成功的市長林智堅，林智堅強調未來會持續秉持「市民第一，建設優先」原則，堅持初衷，推動各項建設，希望新竹市的改變，成為其他縣市的借鏡和參考。

林智堅說，竹市是座年輕的古城，是全台最年輕的縣市，擁有著豐富的文化底蘊，他4年前成為市長後，推動各項建設，已讓城市獲得改變，如今再獲市民肯定連任成功，會持續建設，以市民第一為考量。

林智堅也說，他是3個孩子的父親，身為家長，重視教育工作，也致力打造兒童城市，包括在政策、公共建設及親子藝文饗宴等，不僅獲許多爸媽迴響，也得到其他縣市的肯定，「想到兒童城市，就想到新竹市」。

林智堅也提到未來4年將持續推動建設，包括經濟、交通、教育、文化與城市願景等5大方向，推動竹科X、香山精密機械園區、大車站、大新竹輕軌等計畫，還有新校園運動，爭取總圖書館興建，也會持續進行古蹟修復活化、提升藝文活動品質，希望帶領竹市下個50年、100年有更幸福的發展。

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