北市立委補選受矚目 傳時代力量派他參戰

2018-12-10 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市選委會今天開始受理大同士林區立委補選登記，傳出台北市長柯文哲將派出觀傳局長陳思宇參戰，引發民眾熱議；時代力量部分，目前傳出決定指派徐永明國會辦公室主任林鈺傑參選。

據《ETtoday新聞雲》報導，林鈺傑擁有國會經驗，媽媽那邊的宋家還是在大同士林區的知名大家族，對於林鈺傑參選，外公相當支持，且林鈺傑的外公社子宋家和同為當地大家族之一的社子陳家關係緊密，兩大家族都很願意出錢出力幫助林鈺傑。

據悉，社子宋、陳兩家近期都不斷地勸林鈺傑參選，相當支持林鈺傑，連里長也力挺，表態若林鈺傑登記參選，里長將陪同，林鈺傑這段期間也面臨許多不同的意見，也有人勸他用個人、無黨籍的名義參選立委，避免被捲入混亂的政黨關係中。

時代力量決策委員會針對台北立委補選之決議為不主動推出人選，同時開放黨員個別支持。時力中央黨部表示，有關徐永明辦公室主任林鈺傑有意參選一事，鈺傑目前思考以個人身分參選，但是否登記，仍在考慮中。

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