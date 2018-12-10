準高市長韓國瑜就職典禮 許淑華擔任主持人

2018-12-10 16:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新科高雄市長韓國瑜12月25日的就職典禮備受矚目，今天下午在高市府舉行交接小組第2次籌備會議，準高雄市新聞局長王淺秋表示，本來預計邀請1500位貴賓，但名單已經爆表了，將協商如何擴充位子，典禮也確定由立委許淑華主持。

王淺秋今天下午在籌備會前受訪時說，韓國瑜就職典禮很多名單還在確認中，本來預計邀請1500位貴賓，但名單已經爆表了，籌備會議將協商如何擴充位子，讓更多人參與。

針對就職典的禮邀請函，當中含有4句詩：「高瞻四海貨暢流，雄企八方人和通，起心包容愛鄉土，飛鰲港都化騰龍」，出現藏頭詩「高雄起飛」4個字，此想法從何而來？

王淺秋說，韓國瑜對於詩句有初步想法，再交由同仁編輯處理，但邀請函現在還沒發出去，只先口頭邀請。

王淺秋透露，就職典禮主持人，確定是「神力女超人」、立委許淑華，已經跟她聯絡過了，也許會有其他搭檔，還在規劃中。

至於就職典禮後，韓國瑜將在國賓飯店辦料理，傳出他指定使用高雄食材？王淺秋說，韓國瑜受到那麼多選民託付，他現在身上穿的、用的所有東西，統統要是高雄在地的，這是行銷高雄在地精神，韓國瑜沒那麼多錢辦正式午宴，會透過簡單的酒會茶敘，用高雄在地的小吃，來呈現高雄特色。

另針對傳出高雄多家飯店出現求售潮？王潛秋強調，現在是轉骨期，最近高雄人潮強強滾，很多觀光業者都感覺到，高雄11月住房率8、9成，12月一房難求，未來要把人潮、錢潮、業績通通留下來，才有辦法創造觀光繁榮，這是韓國瑜市長就職後的第一目標。

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