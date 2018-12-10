綠營南市議長選舉風波 市黨部：已敗選還不團結？

2018-12-10 15:58

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議會黨團上週在民進黨南市黨部成立並選出總召，因正副議長選舉在即，意外引爆黨內派系紛爭。宣佈參選正副議長的民進黨南市議員蔡旺詮今天痛批，他當天根本沒有出國，市黨部卻張冠李戴，連議員有無出國也傻傻分不清，令人擔心如何面對未來的國會大選和立委補選。

民進黨南市黨部主委黃先柱則表示，當天包括蔡旺詮有多人沒有出席，或派代表參加，工作人員連絡通報未出席者，不是外出就是出國，蔡確實沒有參加，有無出國，有那麼嚴重嗎？民進黨已敗選至此還不團結？

蔡旺詮表示，12月7日當天，他參加台南女中丶忠孝國中丶德光女中等校慶運動會，何來議員出國？況且，自己也是正副議長參選人，怎會在這時候出國？如此的黨部如此散漫粗糙，讓人很擔心，是否真的能夠誠實檢討敗選再出發？

蔡旺詮呼籲黨部要真心檢討，誠實面對，不要橫柴入灶。他說，在民主國家之中，高度尊重國會黨團自主原則是普世價值，政黨不該強力介入黨團，也是確保立法權不受侵犯的保障，無論中央或地方政黨部門都應該尊重，否則就是黨意凌駕民意而開民主倒車。因此，他自己選擇不出席也不派代表，表達保留意見。

他說，但沒有想到，黨部召開黨團會議已錯在先，竟然主委可以自己擔任黨團的會議主席召集人，然後在多位議員來不及出席下，由秘書代表參與，直接用「鼓掌通過」推選新系的林宜謹為召集人，簡直視民主法治於無物，若不是把議會黨團當小孩，就是沒有民主基本素養，令人不解，也深感痛心。這已嚴重影響民進黨形象。如此沒有反省力的市黨部，真的令人遺憾丶痛心。呼籲中央應儘速指正檢討，否則將引發更多的爭議和衝突，讓人民對民進黨再度誤解而失望。

黃先柱表示，黨團成立過程都是依過去慣例進行，由市黨部召開臨時黨團大會，由黨部主委當任臨時主席，再選出黨團總召，待選出總召後再來由總召主持黨團會議進行後續討論事項，過去兩屆皆是如此，符合慣例與規定。

他說，這次民進黨議員席次並未過半，形勢更惡劣，25日就要進行正副議長選舉，如不提早開會，怎來得及備戰，又不是有過半可以慢慢來，但誰來關心這個？市黨部必須負起這個責任，不然他又何必趟這渾水，身為主委為了團結相忍為黨，如今已敗選到這種程度，再說這些有的沒有的，對黨又有何用？他也已請中央黨部檢視此次會議是否具合法性，一切尊重中央的認定。

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