陳佩琪暴氣轟「白綠合作」 柯P︰會勸妻子少看call in節目

2018-12-10 15:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉落幕，「白綠合作」成話題，台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書暴氣批評選前被人痛毆，選後說別計較來合作，「天底下哪有這種道理？」痛批「打柯人士」手段狠、心更兇殘。市長柯文哲下午受訪被問及是否也和妻子一樣對於「白綠合作」反對意見，他僅說「我的態度是，因為我call in節目看比較少，所以比較沒有她那麼生氣」，回家會勸妻子少看。

陳佩琪昨晚間在臉書發出1500字長文痛陳陪丈夫拚連任的心路歷程，先是自爆夫妻倆曾到準高雄市長韓國瑜雲林家中拜訪，有特殊情誼，接著話鋒一轉，疑似暗批台北市議員王世堅，「有一位柯黑一號議員，他上遍各大政論節目，對先生的砲火比選前還猛，每晚的政論時間，總見他那一套說詞一而再，再而三地在螢幕放送，而且同一時段還會同時出現在好幾個頻道裡，我聽了實在都快抓狂。」

她更直言，「選前被人痛毆，選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理？個人建議這位柯黑一號議員，請不要浪費媒體精華時段，你的意見很對，選舉不是選輸贏，是選理念，選價值，請你去跟提倡白綠合的同黨同志說，那不是我先生說的。」

柯文哲今早遇媒體堵訪反問「有嗎？她什麼時候寫的？」得知是昨日後，柯文哲驚答「怎麼那麼可怕？趁我在睡覺的時候。」下午再談則說，自己有告訴佩琪晚上不要看call in節目，她偏要看，看了又要生氣，「我說不要看不就好了嗎？」

柯也說，昨晚間佩琪發文的時間，他人還在外面，而他對白綠合作的態度就是「因為我call in節目看比較少，所以比較沒有她那麼生氣」，他會勸佩琪少寫，更重要是會勸她少看晚上電視。

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