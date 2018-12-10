柯蔡會談雙城論壇？ 柯P：主要談市政議題

2018-12-10 15:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2018台北、上海雙城論壇將於20日在台北登場，上海市台辦主任李文輝今上午率踩線團赴北市府舉行會前會，由於「柯蔡會」有望在本週登場，外界關注屆時是否會談到雙城論壇內容。台北市長柯文哲今下午受訪對此僅說，他有交代秘書長張哲揚整理，大部分就是市政議題，雙城論壇沒有排在裡面。

至於今上午「會前會」中，和上海方聊了什麼，柯說，就是談什麼好吃，還好啊，都認識很多年了，沒什麼，就這樣。

因柯文哲去年一席「兩岸一家親」言論引發軒然大波，媒體問柯今年是否能保證不會講出敏感的政治標籤？柯表示，不管兩岸一家親或是九二共識，都已經被標籤化了，他最近看到一個笑話，內容是說有個人支持九二共識，原因是九二共識是一邊一國。

柯直言，「這種笑話我都笑不出來」，因為目前在台灣很多這種標籤化，大家也不曉得裡面是什麼東西，所以他有跟中國方面說明，其實還是實質的經濟、經貿往來、文化交流，這種比較重要，如果要計較文字，變成標籤政治也沒有好處。

媒體也問柯怎麼看高雄市長韓國瑜兩度婉拒參與和中國相關會議，柯則替韓打圓場稱，韓還沒上任，要用什麼身份參加，這也是尷尬，且他相信對方也同樣正在為人事問題頭痛，沒有時間搞這件事情。

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