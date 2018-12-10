心懷感恩交棒 邱鏡淳團隊16日舉辦感恩音樂會

2018-12-10 15:08

［記者黃美珠／竹縣報導］配合縣長邱鏡淳即將卸任，新竹縣政府利用歲末年終，將在週（16）日下午於縣府文化局演藝廳舉辦「音」為有您～感恩音樂會，向所有曾給予縣府、或新竹縣任何幫助的各行各業、各領域人士致謝。當天邀請六組音樂團隊演出，內容有客家、原住民、跟其他在地特色的，大家各領風騷，不須購票、索票就能自由進場欣賞。

縣府文化局局長張宜真說，這場音樂會將由被文化部登錄為無形文化資產的客家八音打頭陣，表演者就是新竹縣的「田屋北管八音團」。他們將以嗩吶、二胡的樂音揭開音樂會的序幕。

而獲得2017年世界口琴節小合奏冠軍的「天狼星口琴樂團」，將帶來一連串膾炙人口的樂曲，透過豐富、多元的演出方式，要讓觀眾被口琴迷倒。

另外，陳郁雯將以鋼琴搭配鄭慧豐的雙簧管，兩人的協奏將如同一場音樂對話。

而全國音樂比賽中屢獲佳績的光明國小弦樂團、新竹交響管樂團、男高音陳忠義等也都會接力登台。

至於今年7月甫於新加坡國際合唱節比賽獲得三面金質獎的新竹縣泰雅學堂～泰雅之聲合唱團更不可能缺席這場盛會。有興趣的人，只要在本週日、16日下午2點以前自由入場，就可以擁有這份音樂的饗宴。

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