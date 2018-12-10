柯文哲：搞不清楚白綠合作什麼意思？

2018-12-10 14:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉落幕，台北市立委補選大戰開打，「柯蔡會」預計本週登場，外界關注「白綠合作」議題。台北市長柯文哲今被問及相關議題時不斷打迷糊仗，先是反問「綠營到底是指誰？這是什麼盲點」。在談及立委補選人選時則大談統計跟機率，卻又稱對個人而言機率沒有意義，因為有遇到就是一、沒有遇到就是零。

柯文哲下午出席北市模範生頒獎典禮前接受媒體聯訪，針對近期總統蔡英文頻頻釋出善意，他笑說自己都無所謂，意思是他都可以啦。由於民進黨中執會可能會在這一兩天就宣佈立委補選人選，媒體問柯是否會影響柯蔡會？柯對此僅踢皮球指「應該去問林鶴明（總統府發言人）。」

對於綠營有沒有來明確談過立委補選一事，柯反問：「誒，誰是綠營？」他表示，這是個盲點，就算是所謂的黨中央，那黨中央又是誰？他常會說要知道誰說的才算數，有些說法他連是誰的意見都搞不清楚。

至於白綠合作，柯則說，他看每天晚上call in節目罵的也沒有比較少，還是一樣罵啊，「所以我也搞不清楚白綠合作什麼意思。」

外傳北市府觀傳局長陳思宇內部民調比較高，可能代表柯家軍出征北市立委補選戰役，柯再度打太極笑稱備胎很多，「反正禮拜五以前都還可以討論」。

談到民進黨籍北市府民政局長藍世聰被外界視為「白綠合作」最能接受人選之一，柯坦言藍世聰的戶籍地就在補選的士林大同區，不過他隨即話鋒一轉指自己最近去上課，就統計觀點，什麼事情都有可能，只是機率大小。

媒體追問所以陳思宇、藍世聰誰的機率大？柯最後僅故作神秘表示，「問題是對個人而言機率又沒有意義，因為遇到就是一，沒有遇到就是零」。

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