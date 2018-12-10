獨派今成立福和會 葉望輝撇清：我不是創辦人

2018-12-10 14:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕自稱是台灣史上第一個主張獨立的右派政治團體「福爾摩沙共和會（福和會）」，今天正式成立。福和會日前公開時，稱該會由前美國副總統錢尼副國安顧問葉望輝和前僑委李席舟兩人倡議組成，但葉望輝9日發布個人聲明澄清，他與該會沒有隸屬關係，也不是共同創辦人。

前僑委、民進黨前美南黨部主委、喜樂島聯盟美國德州會員會會長李席舟選在國際人權日的今天，在台北宣布成立福和會。李席舟說，台灣現在沒有任何主張保守派價值的組織，國民黨是中國的喉舌，民進黨雖然反共，但路線是左派政黨。

李席舟認為，台灣多數人民的道德價值體系符合保守信念，這次公投就能反映這點，福和會則將扮演與美國共和黨政府接軌角色，與志同道合的美國保守派人民及共和黨政治人物成為盟友。

「福和會」將以基督教信仰為根基，宣揚傳統家庭價值、社會正義秩序、個人與商業自由等價值。

福和會日前公開成立的訊息時，曾掛上葉望輝的名號，指出福和會籌備由葉望輝和李席舟兩人籌備數月倡議組織而成。但葉望輝9日在個人臉書上發布澄清文說，他注意到台灣一個新成立的政團，將他列為共同創辦人，但他並非福和會的會員，更不是共同創辦人。他唯一與台灣任一團體的關聯，是和民視「政經看民視」節目的合作，也不隸屬於任何其他台灣團體、公司或協會。

葉望輝說，他長年和朋友們提及，美國保守派在台灣缺少政策合作的夥伴，因此他不時鼓勵朋友們在政治議程之外，組織活動促進基於共同價值觀的政策倡議，這與他在1990年代任職於傳統基金會時，與其他盟國智庫合作的經驗類似。

葉望輝說明，他鼓勵福和會的創立，不過觀察到福和會可能專注於政治活動，他自身無法積極參與，便向組織方要求停止使用他的名義。葉望輝強調，尊重台灣方面表達信仰的權利，但他也希望自己發聲的權利能受到尊重。名義在不知情或未同意的情形下被使用，對他來說是少有的經驗與挑戰。

葉望輝最後並重申，他相當重視與台灣的情誼和在台灣的經驗，堅定支持美國協助台灣人民自決未來、免於中國共產黨恐懼的政策，並對於所有共享此目標並奮鬥的人心存感謝。

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