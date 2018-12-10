茶壺風暴未停 民進黨南市議員控黨團運作毫無規則

2018-12-10 14:29

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市議會民進黨團推舉新任黨團總召爭議不斷，繼蔡旺詮、陳怡珍、郭信良之後，市議員林志聰今也在服務處發表看法，他說，民進黨台南市議會黨團運作現毫無遊戲規則可言，總召任期更因人而異，管理無制度，民進黨應先建立規則，才能讓黨團真正自主運作。

林志聰表示，針對台南市議會民進黨團運作，有些事情應建立清楚的遊戲規則，讓從政人員能夠清楚明白，像是黨團總召的任期、如何產生等，都應該事前明講，才不會變成黨內派系以人數多的優勢，可隨時修改黨團遊戲規則，因人而異的事情更讓人難以信服。

林志聰也說，民進黨正、副議長候選人推選在即，該如何提名、產生等細節應事先定規則講清楚，產生出的黨團候選人才能讓黨內真正團結，打贏這次的正、副議長選戰，尤其，此屆民進黨在台南市議會席次並未過半，更加需要團結力量。

林志聰強調，對總召人選並無意見，但制度一定要建立，以往民進黨黨團總召推選並無標準作業流程，第一屆更曾由黨團成員每人輪流擔任半年，若毫無管理制度，如何做到真正黨團運作自主。

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