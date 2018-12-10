凍漲房屋稅若不講清楚 藍營嗆：反對黃偉哲進議會

2018-12-10 14:25

〔記者蔡文居／台南報導〕多名國民黨台南市議員今天召開記者會，要求準市長黃偉哲，要對凍漲房屋稅講清楚說明白，到底凍漲政策要怎麼做，必須跟老百姓說清楚，否則將反對黃偉哲進議會。

黃偉哲上週曾表示，他上任後會立即著手凍漲房屋稅，若礙於法源依據無法在明年凍漲，也將在明年5月定期召開的不動產評價委員會中，朝未來3年減稅的方向進行。

對於國民黨議員的質疑，市長當選人黃偉哲辦公室表示，黃偉哲在11月24日的當選感言，就宣示重視民生做實事、減輕市民負擔的施政重點。未來就職後，在依循法令的前提下，府會共同合作，處理有關房屋稅的問題。

包括王家貞、蔡育輝、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑及新當選議員的李鎮國等人，今天在南市議會聯合召開記者會，要求凍漲房屋稅，並退回先前已徵收的房屋稅，同時也要求應取消回溯15年的不合理規定。

蔡育輝等人表示，黃偉哲說要凍漲房屋稅，但並沒有說清楚，凍漲政策怎麼做，要跟老百姓說清楚，否則反對他進議會。

洪玉鳳質疑，為何不能召開不動產評價委員會臨時會，這樣就可以推翻先前108年要調漲的決定，同時超收的部分也希望分期分段還給人民。

市府財稅局則表示，依房屋稅條例等相關規定，房屋稅每3年評定一次，而市府公告後，3年內不得重新評定。而明年依規定得重新召開不動產評價委員會，適用期從明年7月1日起共3年。

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