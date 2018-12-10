近年中國人在台提政治庇護3案 3人結果大不同...

2018-12-10 14:24

〔記者羅添斌／台北報導〕今年9月底有兩位中國籍人士在台灣轉機時提出政治庇護要求，還因滯留機場引起社會關注，政府資深官員今天透露，這兩人案件尚待處理中，另自2014年至今共有3件中國人士向我申請政治庇護的案件，但3案的結果各不相同，1人赴美、1人返回中國大陸，另1位溫姓人士則在人權團體具保下暫居台北市。

資深官員說，這位溫姓人士是在2016年6月19日偷渡到金門遭到逮捕，並且經金門地方法院判處有期徒刑3個月並諭知驅逐出境，溫姓在等待強制出境期間向政府提出政治庇護及表達向第三國尋求政治庇護的意願。

官員說，移民署曾針對此案分別向泰國及日本管道進行查詢，並曾由管道洽請亞洲難民權利網路（APRRN）最谷總部人士，將此案轉給聯合國難民高專署（UNHCR），了解有無可以讓溫姓人士中轉到第三國或是協助其取得國際難民證的可能，但UNHCR回函說難民的認定僅限於離開原屬國籍者，因此無法受理溫姓人士的庇護申請，目前則在人權團體具保下暫居台北市。

官員說，另外兩起案件，都是中國人士以旅遊名義來台後脫團，並向我政府提出政治庇護要求。其中，王姓人士是在2014年8月16日以團體旅遊事由來台後違規脫團逾期停留，直到2016年10月27日突然到移民署，並遞交政治庇護申請，希望獲得政治庇護或將其轉到第三國（民主國家），經過政府各機關協處聯繫後，美國在台協會在今年初核發旅行文件，王姓人士目前已轉往美國安置。

官員表示，第三起案件為中國籍的張姓人士，在2017年4月12日以團體旅遊事由來台，但在來台兩天後脫團尋求政治庇護，期間還曾接受外國媒體訪問，移民署曾與陸委會共同訪談張姓人士，並經由相關管道查證，最後認定其並未符合兩岸條例及居留定居辦法中的相關要件，也不符合難民法草案及兩公約的相關規範，張姓人士在理解我方決定後和平歸隊，並且隨團離境返回中國，但也傳出曾轉往香港尋求UNHCR香港分支單位協助的訊息。

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