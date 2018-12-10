如何打擊假新聞？ 杜奕瑾：從破壞產業鏈下手

2018-12-10 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路通訊發達，假新聞日益漸增，除了破壞社會互信基礎，更讓溝通無法奠基於事實，已成全球民主政體共同面對的危機。而網路論壇PTT之父、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今（10）日於臉書發文，針對打擊假新聞提出4點策略。

單一機關平台無法辨真偽 假新聞源於行銷公司

杜奕瑾表示，判斷真偽的成本過高，只交由單一權責單位或平台來判斷，幾乎是不可能，若強制要求平台不能有假消息，平台方為求不違法簡化言論而做關鍵字過濾，反而會限縮言論平台，變相成為養成極權統治的工具。

杜奕瑾指出，假新聞之所以為氾濫，在於議題口碑操作公司在社群網路的興起，如2014年頂新集團黑心油事件發酵後，也曾請行銷公司幫忙帶動中立輿論。以及在林奕含事件中，補習班團隊也多次徵詢數間行銷公司合作，要求平衡網路風向。「我自己觀察網路輿論，包含帶領輿論攻擊林奕含父母，可以看出行銷公司不擇手段泯滅人性的行為」、「而從事這只是因為有錢。」

從打擊偽薦證廣告下手 設獎勵制度破壞產業鏈

杜奕瑾認為，打擊假新聞應從打擊「偽薦證廣告」下手，首先是設立「獎勵制度」，假訊息有產業鏈，包含媒體採購口碑行銷公司，到執行的偽鄉民、五毛在內，很多人都只求溫飽所以願意出賣良心，只要設有舉發獎金，相關人員也會出來舉報；再來，打擊造假經濟利益，如果懲罰50倍假新聞的經濟效益，並針對接案的行銷媒體公司、做偽證的假鄉民，若沒有揭露酬傭關係就開罰。

再者，政府可要求「平衡造假媒體效益」，因為即使公關公司被罰倒了，購買媒體進行輿論操作的客戶還是達到其目的，要抵銷這點，可以在假新聞確認後，要求客戶購買相同數量與效果的平衡報導，以彌平傷害；最後，要由「從用戶行為結合科技解決」假新聞源頭，用科技找出散播假新聞的用戶的使用習慣，抓出來「殺雞儆猴」，作為主動打擊傳銷帳號的訊號。

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