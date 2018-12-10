請辭後今發文獻禮 黃煌雄：促轉會浴火重生機會只1次

2018-12-10 13:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會正、副主委一職出缺多月，立法院國民黨團今日在司法及法制委員會大鬧翻桌，拒審促轉會預算；促轉會前主委黃煌雄今年10月6日辭職後，他今日首度發表「促轉會浴火重生的路徑導引」一文，提醒「促轉會浴火重生的機會，只有一次」，主政者在心態上要認清，並具備二要素，第一要有堅定的意志與決心；第二要有付出代價準備。

黃煌雄提出六大路徑導引，他認為「促轉會的最高指導原則就是八個字：真相、責任、公義、和解」、「促轉會應融合『南非想像』與『德國具像』的歷史經驗，找到一條具有台灣特色的轉型正義之路」、「要謹記促轉會是超越政黨輪替，不應成為特定個人、政黨、政權的工具或打手」。

黃煌雄建議，「要學習諸葛亮提出與堅持隆中策的戰略眼光與戰略定力」、「要有緊迫感；更要有節奏感，現在應可擬出兩年任期內最後15個月的工作進程」、「新主委應承擔起總結報告總召集人的工作，總結報告並非作文比賽，也非純學術研究」。

黃煌雄認為，如果主政當局的回應態度是被動消極，以拖待變，抱殘守缺，無法因勢利導，今後的促轉會可能時時陷入挨打的境地，稍有不慎，甚至如鐵達尼號撞上冰山一樣變成殘局。

「一份獻禮─促轉會浴火重生的路徑導引」全文：

今年11月24日的九合一地方選舉結果，民進黨大敗，國民黨大勝。面對這種新的政治環境，經歷過「912」事件之後的促轉會，最大的問題便是：今後要如何走下去？2018年10月6 日，我在〈從承擔到放下〉的辭職聲明中提到，「我決定辭去促轉會主委一職」，目的是「讓促轉會得以浴火重生，並讓促轉會所追求的『真相、責任、公義、和解』的目標得以延續」。

12月6日，蔡英文總統在首次的「迴廊談話」中，表示政府面對選舉「輸的局面」，內部有很多「反省與檢討」；同月7日，賴清德院長在「說明選後檢討結果」的記者會上指出，「促轉會的東廠事件嚴重挫傷政府的公信力」。

促轉會在這種聲浪與壓力下，要想浴火重生，主政者在心態上要認清並具備兩個要素：第一必須要有堅定的意志與決心；第二必須要有付出代價的準備。具體的做法包括：首先，要慎重找到新的主委人選，其人望及公信力能為朝野及社會各界所接受，並賦予全權，給予時間，組成新的團隊。

其次，新的團隊成員應以現行團隊成員同質性比重太高為鑒，兼顧功能性和代表性，不宜偏頗。第三、新的團隊成員，包括主委、副主委和專任委員，都應守住最基本的行政倫理；也應有尊重大局、求同存異的基本素養。如果這些要素都到位，也展現出團隊的士氣與品質，促轉會也許還有浴火重生的機會。

從「912」到浴火重生，促轉會至少將虛耗3個月，這對任期僅兩年的促轉會而言，實是一項沉重的負擔，因此促轉會的浴火重生迫在眉睫。作為促轉會首任主委，我謙誠地提出一些心得和感受，或可稱為路徑導引，供浴火重生後的促轉會參酌、甚而能凝聚成為內部共識。

首先、促轉會的最高指導原則，就是八個字：真相、責任、公義、和解。

第二、促轉會應融合「南非想像」與「德國具像」的歷史經驗，找到一條具有台灣特色的轉型正義之路。

第三、要謹記促轉會是超越政黨輪替，不應成為特定個人、政黨、政權的工具或打手。

第四、要學習諸葛亮提出與堅持隆中策的戰略眼光與戰略定力；且要有戰略指導戰術、戰術指導戰鬥的概念與認知。

第五、要有緊迫感；更要有節奏感，現在應可擬出兩年任期內最後15個月的工作進程。

第六、新主委應承擔起總結報告總召集人的工作；總結報告並非作文比賽，也非純學術研究，但要有歷史與學術的連結；也要有民國史與台灣史的對話；更要做到蔣渭水所說：把持理想、凝視現實。

本文既是獻禮，也是回饋。促轉會浴火重生的機會，只有一次，就是我主動請辭所帶來的這次，如果主政當局的回應態度是被動消極，以拖待變，抱殘守缺，無法因勢利導，今後的促轉會可能時時陷入挨打的境地，稍有不慎，甚至會如鐵達尼號撞上冰山一樣，變成殘局，這是所有關心轉型正義的有志者所最不樂見。

深盼主政當局能重溫20多年前，當全國各界有關總統選制還舉棋不定的關鍵時刻，我們（包括民進黨及海內外在野聯盟）推動總統直接民選那種不畏困難與壓力，以堅定的意志與決心，果敢的政治創新，開創形勢，終使總統直接民選成為不可逆的潮流，而為朝野政黨所共同接受。

並一直實施影響至今的做為，內心一定會更篤定、更自信，因為促轉會的浴火重生，其涉及的層面、可能遭遇的困擾，都無法與推動總統直選相提並論。

事實上，只要主政當局下定決心，拋開權力的魔戒，開誠佈公，應該能邀請到適當的新主委人選，並組成有效的團隊，讓促轉會「鑼聲若響」，重新出發、重建公信力，並提出一份既經得起現實政治考驗、又經得起歷史長河檢驗的總結報告。

這樣的促轉會當然超越政黨輪替，而政黨輪替已是我國民主政治的常態，所以我要誠摯地呼籲在野黨，如果促轉會真能如此浴火重生，並堅持其超越政黨輪替的角色與本份，轉型正義將有如總統直選與全民健保一樣，成為國家的重要資產，增添台灣在國際社會的軟實力，應為朝野政黨所共同珍惜並維護，在野黨理當表示歡迎，給予支持，並共同參與。

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