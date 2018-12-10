慰勞驗票律師 丁守中送蜂蜜檸檬

2018-12-10 13:27

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長驗票進入尾聲，國民黨台北市長候選人丁守中今天訂了蜂蜜檸檬慰勞驗票律師。而丁守中熱情與所有人握手，其中包括市長柯文哲陣營律師，惹得現場律師們竊笑，但有部分柯陣營的工作人員看到丁到場時閃得遠遠的，甚至躲在牆壁後方排斥互動。有媒體提問，之前柯文哲到場時都有人上前合照，丁不以為意，表示不需要相比，「如果今天丁守中是市長也是一樣」。

丁守中說之所以會請蜂蜜檸檬是因為自己聲音啞掉喝蜂蜜檸檬恢復很快，至於是否有請教過因為蜂蜜檸檬一炮而紅的無黨市長候選人吳蕚洋，丁則說，吳表示蜂蜜檸檬要濃一點才會好。

丁守中受訪說，驗票期間確實發現很多不法事證，未來將對司法訴訟有幫助。當被問到是否擔心支持者的期待，他說，支持者都應該知道真相，也強調台北市面臨低薪窮忙、城市老舊等問題，未來無論是誰當市長都要推動大規模都更及創造就業。

而丁守中昨天指出自己目前多拿300多張票，但尚無法翻盤，將會研擬選舉無效訴訟，今天遭柯陣營律師林以容批是「不負責任、灑狗血式的指控」，丁守中說，數據是每天律師回報情形，也回擊「他們（柯陣營）放話更多！」

而對於士林大同區立委補選，丁守中說，現在提出各種合作都是操作政黨合縱連橫，應該要注重民眾福祉。

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