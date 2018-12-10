賴峰偉抵中國北京 下午與劉結一會面

2018-12-10 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選後首位赴中的澎湖縣長當選人賴峰偉，今日已抵達中國北京，預計下午5時與中國國台辦主任劉結一會面，賴將此行定位為「觀光直航」，洽談兩岸直航、海洋廢棄物、中國漁船越界及抽砂等議題，但外界矚目的是兩岸關係能否解凍。

由於此行主要以賴峰偉提出的「觀光直航」為主軸，成員除了無黨團結聯盟主席林炳坤、澎湖縣長當選人賴峰偉、副議長陳雙全外，還包括澎湖縣觀光協會理事長陳仁和、澎湖縣旅行商業同業公會理事長謝光富、澎湖縣旅遊發展協會理事長柳瑞慶、賴峰偉助理賴百擎、賴峰偉秘書陳其育，及林炳坤助理呂彥璋等9人，其中賴百擎為賴峰偉之子。

賴峰偉曾在2002年擔任澎湖縣長時，就推動澎湖與中國泉州的宗教直航，帶領媽祖信徒進行首次的兩岸破冰之旅；此次又成為台灣大選後，首位登「陸」的縣市長當選人，陸委會與海基會高層更在行前口頭請託，希望賴峰偉擔任兩岸信使，積極促成兩會重啟對談機制，因此格外引發外界矚目，聚焦於賴峰偉與中國國台辦主任劉結一的會面談話。

根據了解，中國當局也相當重視賴峰偉與林炳坤9人訪問團，一行人在上午由桃園機場搭一早班機到中國北京，中午抵達北京機場，預定下午5時會見國務院台灣事務辦公室主任劉結一，會後賴峰偉會主動對外說明會面細節及相關共識等，晚間則由國台辦副主任陳元豐設宴歡迎賴峰偉等一行人。

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