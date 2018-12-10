徐耀昌走訪頒當選證書 羅雪珠、方進興提上任首任務

苗栗縣長徐耀昌（右二）今早頒發給新科頭份市長羅雪珠（左三）當選證書。（記者鄭名翔攝）

2018-12-10 12:57

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌今起陸續親至新科苗栗縣議員、18鄉鎮市長服務處頒發當選證書，除表達恭賀之意，也期勉能共同建設苗栗。準頭份市長羅雪珠從徐耀昌手中接過證書，並表示上任後首重先解決頭份交流道壅塞問題；新科竹南鎮長方進興則強調，未來將以盤整活化二高橋下空間為優先任務。

徐耀昌今早偕同縣府部分局處長從頭份市、竹南鎮開始頒證行程，他表示，選戰過程十分辛苦，故臨時起意造訪每位當選人，親手頒給當選證書，除了分享喜悅外，也承諾會與各地方首長加強聯繫互動，協助各鄉鎮市的政務推動。民政處長彭基山則說，頒證之行走訪18鄉鎮市，及38位縣議員，將於25日前完成所有頒證儀式。

羅雪珠為頭份史上首位女首長，徐耀昌也直稱意義重大，為頭份政治史開啟新里程碑。羅雪珠表示，上任後將先針對頭份交流道上下班時段的壅塞問題，邀集各方意見選擇合適地點新設匝道，而對於目前迫切待解的中山市場改建方向，羅強調會再多方了解後，盡快著手改善。

方進興面對同黨對手相爭，還能擊敗地方實力雄厚的康世儒，徐耀昌大讚「很不簡單。」方進興說，過去鎮務推動緩慢，未來首要先針對國道三號橋下的閒置空間進行盤點，透過立委陳超明協助爭取活化作為休閒區；而蜆仔溝滯洪池廢棄物清理權責問題，方說，目前縣府代為清除，後續將在合法前提下與縣府協商，盼降低清理費用。

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