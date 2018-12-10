雙城論壇 上海將由副市長周波率130人大團來台

上海市國台辦主任李文輝抵台，10日上午前往台北市政府拜會，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2018-12-10 12:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2018台北、上海雙城論將於20日在台北登場，上海市台辦公室主任李文輝今率踩線團赴台北市政府舉行「會前會」，會議近半小時結束，李文輝受訪時表示，這次雙城論壇上海方將派出常務副市長周波帶隊來台，市長應勇因歲末年初行程繁忙無法親自參加，但很希望下次能來台看大家。

李文輝等中方官員今上午11點進北市府，和市長柯文哲進行閉門會議。會後李文輝受訪時透露，會議中主要談的是雙城論壇內容，「主論壇、分論壇內容，還有簽的協議，會後參訪行程做最後探討，應該講這次來不虛此行，看了很多對議題確定有很大幫助。」

至於此次雙城論壇上海方代表團將由誰帶隊，李文輝表示，「因為我們應勇市長，歲末年初行程非常滿，所以特地安排上海分管經濟工作的常務副市長周波來參加這次雙城論壇，應勇市長很希望下次來看大家。」

北市府發言人劉奕霆事後補充，上海這一次派出的常務副市長周波，是副市長中層級最高的，上海方預計來訪約130位，台北產官學也派出250位，是歷屆人數最多的一次。針對備忘錄等其他細節，他強調，方向內容都尚未確定，等到確定後才會一併對外說明。

根據上海市人民政府網站的資訊顯示，周波為1962年生，上海人，現任19屆中共中央候委員。他曾任上海氯鹼化工股份有限公司總經理、上海華誼公司總裁、上海市外經貿委主任，上海市政府副祕書長、市發改委主任及副市長等職。

至於工作分工方面，周波分管發展和改革、財政、稅務、編製、科技、國資管理、統計、口岸、上海自由貿易試驗區建設、科創中心建設、人口綜合管理、政務公開等工作。

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