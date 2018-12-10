林全早知情？ 黃國昌：臺鐵採購列車涉驚人政商關係！

2018-12-10 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車脫軌造成18死、215傷的慘劇，時代力量立委黃國昌緊咬台鐵，抓出台鐵多項紕漏與說法前後不一。今（10）日黃國昌於臉書發文爆料，指臺鐵列車採購的鉅大利益涉及驚人政商關係，列車未經過公開招標，違法採用限制性招標，且前行政院長林全早已接獲此檢舉。

黃國昌於文中表示，當初臺鐵在招標東部列車時，日本由丸紅所代理日立的「太魯閣」，與住友所代理日本車輛的「普悠瑪」，可以說是廝殺慘烈。2004年由太魯閣得標，2011年由普悠瑪勝出，但後續雙方各自的政治代理人，依舊是相互角力、吃相難看，而最後收場的方式就是「大家都有肉吃」、「統統不用吵」。

黃國昌爆料，2004年的太魯閣，到2014年，早已超過「後續擴充購車」期限；而2011年的普悠瑪，則根本沒有後續擴充購車條款，也就是說要採購新車就得公開招標。而臺鐵為了迴避公開招標，竟然試圖援引《政府採購法》第22條第1項第16款「其他經主管機關認定者」的例外，結果在2014年3月被公共工程委員會打槍。

然而台鐵依然不放棄，竟然回頭試圖援引同法第22條第1項第4款（「後續維修、零配件供應、更換或擴充」），但工程會依舊不敢背書。「難不成新車是要買來拆零件的嗎？有這麼蠢嗎？為何不乾脆直接買零件？」

即使兩度碰壁，台鐵明知違法，還是在2014年12月27日時，對兩項採購案違法採用限制性招標，決定增購各16輛太魯閣與普悠瑪，金額分別為9.25億與8.96億，「確保大家都有份」。對此，黃國昌直接點名時任交通部長葉匡時、由臺鐵局長升任常次范植谷、前臺鐵局長周永暉，「你們在亂搞什麼？請出來給大家一個交代！」

黃國昌更爆料，前行政院長林全早在2016年上任後就接到此檢舉，但今日質詢公共工程委員會主委，他卻說他毫無所悉。「請問林全，當初為何不查辦？誰在介入關心包庇？」、「這麼離譜的公然違法，也請監察院與審計部醒過來，糾舉不法、彈劾官員！」

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