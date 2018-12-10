獨立才是台灣唯一活路！《這裡不是一條船》新書致敬鄭南榕

為紀念「新國家運動」30週年，鄭南榕基金會今日舉辦《這裡不是一條船》新書發表會。（記者陳鈺馥攝）

2018-12-10 12:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為紀念「新國家運動」30週年，鄭南榕基金會今日舉辦「這裡不是一條船」新書發表會，向30年前刊登「台灣共和國新憲法草案」的鄭南榕致敬，並表明「獨立才是台灣唯一的活路」。

鄭南榕基金會表示，該書深度討論「新國家運動」的過去、現在與未來，回顧新國家運動的歷史回溯，凝視不同族群的新國家期待，借鏡與前行其他國家如何獨立。

「這裡不是一條船」書名發想於鄭南榕手稿，鄭當年寫下「坐船心態與深耕心態，這裡不是一條船，這裡是固定在地球上的土地」文字。

鄭南榕基金會提及，有人把台灣當作一塊跳板、反共基地，甚至是海撈一筆就可以揚長而去的藏寶船，但對更多人而言，台灣是家，是國，這裡不是一條船。

鄭南榕基金會董事長許景河指出，感謝多位撰稿人讓這本書成為台灣獨立理論的基腳，30年前的「自由時代週刊」雜誌刊載「台灣新國家和平改造運動宣言」，今年台灣人民可以自由選舉，但有很多人沒看清台灣面臨狀況，在統派政黨、統媒操作下，民進黨政府沒積極作為，社會出現傾中的表象，這代表台灣獨立聲音不夠響亮，要繼續努力成為獨立的新國家。

詩人作家李敏勇表示，「新國家運動」是未完成的運動，他很常在思考為何未完成，因為「新國家運動」不是台灣共同體的運動，「台灣獨立」並未成為2300萬人的運動，而是一個片面的運動。

李敏勇提及，台灣有特殊族群結構，社會有殖民症候群及被殖民症候群所形成矛盾，台灣雖然有民主選舉，但選舉沒有成為新國家的手段。

他認為，這是生活在台灣的人或從中國逃難來的人，都應意識到殖民及被殖民症候群狀況，這是文化問題，如果台灣人沒有意識此問題，世界不會看重我們，新國家運動還要大家共同努力。

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