重申沒意願 藍世聰：盼立委補選這席留在民進黨

台北市民政局長藍世聰今早受訪，再談立委補選及白綠合作。（記者沈佩瑤攝）

2018-12-10 12:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選，藍綠白三陣營各懷心機，其中「柯家軍」部分，除傳出柯文哲欽點北市府觀傳局陳思宇外，民進黨籍北市民政局長藍世聰被外界視為「白綠合作」最能被接受的人選之一。

藍世聰今早受訪時先是自嘲「我以為我已經遠離補選名單」，隨即強調，自己態度還是一樣，「沒有意願」，柯市長也沒有再和他討論。

他進一步說，選舉是每個人參選的權利，自己無法決定選舉狀況如何，不過前立委姚文智的席次，當然還是希望留在民進黨。

對於「希望席次留在民進黨」，媒體追問是否跟柯討論過這一席就「讓」民進黨？藍世聰表示自己沒有和柯市長談過這件事，因為選舉要應該考慮到很多東西，不是讓不讓的問題，而是要看人民需要什麼候選人，不管是幾腳督，都應該是要推出市民最接受的人選，不管是柯家軍，還是民進黨推出人選，等人選推出來，我們應該來決定如果不能合作，那麼至少挑選最好的。

他直言，白綠合作團結對台灣好，我們都期待，但不是說看這次補選決定，因為合作都是長期，他不覺得要用這次補選看白綠合作，不過白綠合作是必要的。

針對如今柯有意推自己人參選，是否覺得有點左右為難？藍世聰表示，的確會有這樣子的感覺，但是補選也不是只有靠自己，選舉還是有很多因素，到時候會做取捨。

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