九合一選舉 國安局：中共對台散布爭議訊息

2018-12-10 12:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日審查國安局明年度預算，國民黨立委呂玉玲提案指，今年選舉期間，自總統、政務官與相關人皆公開指涉，遭中共假消息、假新聞入侵，但她質疑國安局未對散布錯誤、虛假的國安重大消息澄清，使國人受錯誤國安情報誤導，因此欲凍結預算。對此，國安局官員表示，雖無確切證據指中共有介入此選舉，但中共及境外敵對勢力對台散布爭議訊息樣態是有的。

呂玉玲表示，國安局長彭勝竹上月底在立院備詢時表示，假新聞、假消息僅有政府擬出租太平島給美國、政府禁止漁民到釣魚台附近捕魚2項，對選舉影響小，但選舉期間，還有人操作「高雄會被賣掉」、「解放軍會登陸高雄」，國安局對於相關訊息都不作聲色，讓人任意操作、恐嚇民眾，質疑國安局未盡保護國安之責。

呂玉玲質疑，國安局在情報搜集、分析和真實輿情相差甚遠，對於散布錯誤與虛假重大消息沒有澄清，使國人受錯誤國安情報誤導，國安局有責任。因此她提案，將國安局6128萬9000元的「情報行政」一般事務費，凍結1100萬元，待國安局做出相關報告，經同意後始得動支。

國安局安全作業中心楊姓副主任表示，中共確實對台散布爭議訊息，只是國安局無確切的證據，證明中共介入此次選舉，但從國安局掌搜到中共、境外敵對勢力，對台散布爭議訊息的態樣是有的。

他也表示，中共運用台灣爭議事件或新聞事件加工變造處理，然後用中共的「同路」或「通路」 對台散布爭議訊息。至於主動澄清部分，楊表示，國安局為情報機關，不可以隨便對外散播事情。

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