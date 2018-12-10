蔡英文：台灣願與亞洲鄰國分享經驗 一起擴散民主人權價值

總統蔡英文（左）10日出席「第13屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，頒發獎牌給「印尼古斯都爾網絡」受獎代表艾莉莎·瓦希德（右）。（記者黃耀徵攝）

2018-12-10 11:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天頒發「亞洲民主人權獎」給「印尼古斯都爾網絡」，她說，無論是成功經驗或者是眼前必須要面對的挑戰，台灣都很樂意將這些經驗與亞洲鄰近國家分享，同時也向各國學習，一起讓民主跟人權的價值更擴散，這就是舉辦亞洲民主人權獎的意義。

蔡總統今天出席頒獎典禮。她致詞提到，印尼古斯都爾網絡幫助受壓迫的少數族群，在印尼社會出現宗教或族群緊張時刻，扮演重要協調角色，印尼古斯都爾網絡連結了印尼300多個城市，連結起不同宗教背景的青年，也投入亞洲跨國交流。

蔡英文說，跨越多元族群分歧，盡力深化公民社會，這樣的經驗對台灣並不陌生，過去30多年，台灣也經歷了民主轉型，「我們明白，追求民主的這條路，不是總是一條很順暢的路，一直到今天，還有新的關卡，也有新的挑戰，需要我們去克服。」

總統說，無論是成功經驗或者是眼前必須要面對的挑戰，台灣都很樂意將這些經驗與亞洲鄰近國家分享，並「感謝印尼古斯都爾網絡提醒了我們，連結不同的群體、深化公共對話，永遠是民主社會最重要的工作之一。」

她指出，從國際脈絡來看，在民主國家紛紛受到極端意見衝擊、公民社會分歧更加明顯的今天，印尼的古斯都爾網絡強調溫和、寬容、跨宗教、跨族群對話的價值，確實值得學習跟彰顯這些價值。

她期許，國際社會所有理念相近的朋友都能夠共同珍惜這價值，一起攜手合作，國際合作是紀念世界人權日、落實世界人權宣言最好的方式。台灣民主基金會是絕佳的對話交流平台，「讓我們形成穩固的價值同盟，為世界做出更多的貢獻」。

台灣民主基金會設置並頒發「亞洲民主人權獎」，每年獎勵長期在亞洲地區以和平方式積極促進民主發展、提倡人權保障的個人或團體。今年的亞洲民主人權獎得獎者為「印尼古斯都爾網絡」（Gusdurian Network Indonesia）。民主基金會表示，印尼古斯都爾網絡在主席艾莉莎．瓦希德（Alissa Wahid）的帶領下，透過促進跨宗教對話、提供法律辯護等方式，對抗極端主義以及宗教不寬容，幫助受壓迫的少數宗教及族群。

台灣民主基金會董事長蘇嘉全則說，期盼「印尼古斯都爾網絡」的獲獎，能夠鼓舞所有正在為人權與平等奮鬥的戰士，繼續高舉理想的寶劍奮鬥不懈，為世界上每一個仍在陰暗角落中，受到歧視與迫害的群體，帶來更多的光明與希望；為正在遭受極權政府迫害的人民，帶來應得的平等與自由。

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