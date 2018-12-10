華為贊助新北耶誕城 國安局：有資通疑慮

華為贊助新北耶誕城。（資料照）

2018-12-10 11:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國華為公司近期因全球財務長孟晚舟被加拿大逮捕倍受矚目，由於各國對華為公司有國安疑慮，該公司日前又贊助新北市耶誕城活動，遭到綠營立委質疑。對此，國安局第五處處長張晏碩稍早受訪表示，新北市獲得華為贊助，新北市府應有考量，國安局也會提醒華為有一些資通方面疑慮。

立法院外交及國防委員會今日上午審查國安局明年度預算，並邀請國安局長彭勝竹與相關官員列席。媒體關心華為贊助新北市活動一事，張晏碩接受媒體訪問，被問及華為的贊助是否有國安疑慮？張表示，贊助部分由業務單位考量，而中國制定「網路安全法」後，相關單位須配合中國政府政策，提供相關資訊，因此國安局建議政府機關、國人都要注意，這些資訊可能被洩漏的疑慮是有的。

張晏碩表示，政府機關嚴格限制採購中資設備，包括華為的設備在內。

媒體追問，華為的手機、設備能否使用？張晏碩表示，政府機關已明定嚴格禁用，至於民眾部分，政府透過「台灣電腦網路危機處理暨協調中心TWCERT/CC」等民間單位，來發布安全疑慮，提供民眾參考。

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