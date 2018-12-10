14國專家同促女性培力 酈英傑讚：台灣平權實踐領先群倫

美國在台協會處長酈英傑、外交部次長曹立傑等人出席「邁向平等：印太女性領導人培力工作坊」開幕式，和與會人員合影留念。（記者林正堃攝）

2018-12-10 11:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美合作推動印太婦女賦權，來自印太地區14個國家的女性領袖聚集台北參與活動。美國在台協會（AIT）處長酈英傑致詞時肯定台灣在領導場域的男女平權實現「領先群倫」，美國女性領導先驅、首位進入眾院軍委會的前眾議員史羅德（Patricia Schroeder, D-CO）也特別來台與會，與眾領袖交流婦女賦權實踐經驗。

外交部、AIT及婦女權益促進發展基金會在GCTF合作架構下，今起在台北共同舉辦為期3天的「邁向平等：印太女性領導人培力工作坊」，是台美雙方今年舉行的第4場GCTF國際研習活動。此次活動計有來自印太地區14個國家、共30位政府官員、專家學者及女性領袖來台。

美國前聯邦眾議員史羅德應邀發表專題演講，美國國務院全球婦女議題辦公室資深顧問賀瑪熙（Marci Hodge）、外交部次長曹立傑與婦女權益促進發展基金會執行長簡慧娟也出席活動。曹立傑表示，隨著印太地區逐漸成為全球經濟成長的引擎，台灣期待更多區域的女性在公私部門扮演領導地位。

酈英傑致詞時說，美台GCTF向世界展現並分享台灣強項與專長的夥伴關係，此次主題女性賦權不只是女性自身的議題，也是攸關所有人的重要大事。而使女性不只「參與」政治過程，同時還帶頭「領導」，台灣在這方面確實「領先群倫」。酈英傑以台灣女性總統及近四成的女性立委等例證說明，在印太地區、甚至全世界，都少有國家比得上台灣的出色成就，可作為表率。

酈英傑說，一個社會能否賦權女性，使其成為社會領袖，正是衡量社會整體健全程度及其能否繁榮興盛的重要指標。當女性在職場中被給予平等地位，她們會帶動各型各業的經濟成長；相反的，拒絕賦予女性平等權利的國家，往往也較不穩定，且更加貧窮。

同時，酈英傑也表示，賦權女性、使其成為領袖是一條漫長道路，無法一蹴可幾。美國尚未抵達最終目的地，沒有自滿的空間，美國期待與各國代表交流，了解過去的經驗、成就和未來的願景。

台美GCTF自2015年成立迄今，已辦理14場國際研習課程，此次則是第三次以婦女賦權為主題合辦活動。本次活動將針對公私部門領導階層性別平等觀念、強化女性在金融、經濟及產業界的領導角色，及促進女性參與公民社會活動等議題進行研討。

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