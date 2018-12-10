美女刺客報到！黃玉芬將投入彰化立委補選

彰化縣議員黃玉芬。（記者劉曉欣攝）

2018-12-10 11:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美女刺客報到！彰化縣美女議員黃玉芬，這次選舉轉戰彰化市長，最後以37006票落敗，黃玉芬今天仍在彰化市街頭謝票，毅力驚人；由於黃玉芬戶籍已遷到鹿港、和美區，她強調，將會投入立委補選！

黃玉芬從參選彰化市代表、縣議員以來，都是高票當選，兩年前挑戰彰化區立委、今年挑戰彰化市長雖然落敗，但在藍綠夾殺之間，還拿到很漂亮的票數，令人刮目相看。

黃玉芬表示，這次選舉獲得鄉親很大的肯定，也積極勸進，因此，她的戶籍確實已遷到立委補選的選區，也為投入立委做好準備，希望能夠以年輕活力來爭取選民的認同。

在黃玉芬表達對立委補選高度興趣後，加上也把戶籍遷到鹿港的前立委黃文玲，再加上已表達爭取國民黨提名的六連霸縣議員凃淑媚，這3名女將都具有實力，證明女力崛起時代已經來到。

由於國民黨立委王惠美當選彰化縣長，其立委缺額將進行補選，民進黨方面被點名的有即將兩任屆滿的鹿港鎮長黃振彥、連任失利的縣議員林士堅，以及前文化局長陳文彬；在國民黨方面被點名的有連任成功的和美鎮長阮厚爵、六連霸縣議員凃淑媚，以及二連霸縣議員林庚壬、以及王惠美競選總部副主任委員及醫療顧問團團長蔡明忠。

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