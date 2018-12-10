台中第五選區立委補選 國民黨將提名沈智慧

台中市立委補選，國民黨將提名沈智慧參選。（資料照）

2018-12-10 11:17

〔記者林良昇／台北報導〕立委補選，在台中市第五選區的部分，國民黨今早揭曉民調，由前立委沈智慧勝出，將接棒在九合一大選前請辭立委、順利當選台中市長的盧秀燕，角逐將於明年1月27日投票的立委補選。

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