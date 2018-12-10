工程會主委吳澤成：國安考量 採購法可限制華為投標

立法院交通委員會10日審查公共工程委員會單位預算，行政院公共工程委員會主委吳澤成列席備詢。（記者簡榮豐攝）

2018-12-10 11:16

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院交通委員會今審查108年度中央政府總預算案關於行政院公共工程委員會單位預算，公共工程委員會主委吳澤成列席備詢，鄭寶清、林俊憲等民進黨立委質詢時聚集台灣如何嚴格管控華為。吳澤成表示，政府採購法目前增訂第17條第4項規定，只要是辦理涉及國家安全之採購，主管機關與公程會都能限制招標條件，並且會嚴加審查。

鄭寶清指出，2012年台灣就有電信業者的核心網絡被發現是使用華為，2013年國安局也表示調查局、總統府都有使用華為的網卡，要求公程會立即行文正在進行的政府電信、通訊類採購案，禁止使用華為、中興相關設備，也必須會同NCC一起徹查過去曾採購過的相關設備，正在使用中的設備，要立即汰除。吳澤成當場承諾會即刻辦理，絕對會提醒相關部門多加留意。

鄭寶清指出，美國的國防授權法案（NDAA）禁止政府機構及與美國官方合作的單位採用華為、中興等陸企技術、產品，美、澳、英、印都嚴厲管制華為、中興，日本決定研擬跟進，台灣呢？吳澤成表示，政府採購法目前增訂第17條第4項規定，只要是辦理涉及國家安全之採購，主管機關與公程會都能限制招標條件，並且會嚴加審查。

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