藍委不滿台大校長案 揚言凍教育部法制與人事預算

立法院今天審理教育部所屬機關的108年度預算，其中藍委以台大案為由，對法制處與人事處的預算出手，一度要求減列300萬或全數凍結等提案。（記者吳柏軒攝）

2018-12-10 10:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案因故延宕快1年，國民黨立委不滿教育部的法律與人事見解，在今天審理教育部預算時，原先提案減列法制處部分預算，更要全數凍結人事處1億1525萬多元，更在預算處理的當下直言，要教育部處理完台大案後才能解凍。

台大校長今年1月遴選管中閔為新校長，但教育部認定其相關遴選有瑕疵，今年5月公文要求重啟，台大與管中閔不服，雙雙提請訴願，另有台大「挺管」師生向法院提假處分，如今事件仍持續僵局。

今天立法院召開教育及文化委員會，審理教育部108年度的預算，其中因台大管案緣故，國民黨立委紛紛出手，提出對教育部法制處、人事處等單位的預算，進行刪減與凍結等；包含法制處共1344萬多元預算要求刪減300萬元，以及對人事處共1億1525萬多元要求全數凍結。

藍委柯志恩鎖定法制處，她認為，教育部處理台大管案，其法律見解跟高等行政法院不同，質疑其詮釋誤差造成社會紛擾，台大校長遴選案有行政瑕疵，但應在聘任完後再補強，質疑教部的法制處受外力干擾，今天減列或凍結法制處預算，就是一個指標性意義，認為沒有凍結就沒有監督。

藍委蔣乃辛則鎖定人事處，他認為，教育部在台大案不應踰矩，應扮演好自己角色，逾越就會產生一連串問題，認為教部人事與法制無公正立場，一度提出全數凍結人事處全部預算，甚至一度要求「台大案處理完後才解凍！」

但民進黨籍立委對於教部預算牽扯台大校長案不妥，綠委吳思瑤認為，很多大學校長遴選案都發生問題，可見是制度本身法規需補強，但法制人員在爭議事件中的解釋，若與法院不同就苛責，恐怕不太好，因不可能所有法制意見都跟法官相同。

綠委黃國書也說，不管喜不喜歡，只要合乎所有遴選程序，完備選出來的校長就接受，即使管中閔也一樣，但目前談到預算，應看預算內容是否妥當，將預算跟爭議事件掛勾處理並不妥。

教育部長葉俊榮重申，法制須謹慎、秉持良心等，針對台大管中閔事件，到現在還沒定案，尚未真正確定後續發展，應容許有不同的法律見解，但該案是過去衍伸的僵局，確實制度問題不完備，教部會真誠決心與善意來解決，也不願久拖。

最後經現場討論，最後柯志恩收回減列，改凍結法制處預算50萬元，蔣乃辛亦不全數凍結人事處預算，改凍結50萬元，但要求後續專案報告。

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