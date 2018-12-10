白綠合作有望？「柯蔡會」將舉行 柯粉柯黑先吵翻天...

柯蔡會即將舉行，但雙方支持者對彼此火藥味不減。（資料圖）

2018-12-10 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲雖只以3254票險勝國民黨落選人丁守中，但仍在「三腳督」局面中成功連任，加上民進黨於九合一大選中大敗，白綠合作因而成為政壇關注焦點。目前傳出總統府與台北市政府正在聯繫中，預計最快將在本週進行「柯蔡會」。

綜合媒體報導，總統府發言人林鶴明表示，總統蔡英文已致電祝賀柯市長當選，柯蔡會內容與流程會再由幕僚安排時間。而總統府幕僚則指出，台北市的議題範圍，則包含社會住宅、都市更新以及其他柯市長提出的政策。此外，由於蔡總統已經辭去民進黨黨主席，「柯蔡會」將針對政務與市政建設進行討論，不會涉及黨務與補選議題。若是想問立委補選問題，可以向執政黨進一步了解。

不過，雖然柯蔡會被認為是綠營遞出橄欖枝，但選前白綠恩怨仍未平息，「柯粉」與「柯黑」仍持續交火。如民進黨台北市議員王世堅稱柯文哲是「很壞的傢伙」，質疑在台北市長落選人姚文智「屍骨未寒」的時候，民進黨就用大花轎把柯文哲抬進來，「這像話嗎」。

對此，柯文哲妻子陳佩琪也在臉書隔空反擊，稱有一位「柯黑一號議員」對柯文哲的砲火比選前還猛，「聽了實在都快抓狂」，還爆料柯文哲從未說過要白綠合作，不知道消息從何而來，「選前被人痛毆，選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理？」

對此，不少柯粉力挺陳佩琪，也認為即使柯文哲本人不計較，其支持者的火氣也不會消：「柯文哲絕對不欠民進黨」、「綠營提頭來見啊」、「民進黨怎麼都想不通，柯粉就不會聽阿北的」、「綠營想合作，不只要做到讓柯滿意，也要做到讓柯粉滿意」、「為何還有臉想白綠合？道歉沒？不過就算道歉也不會原諒」。

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