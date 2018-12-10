華為贊助新北市府3年 立委籲講清楚、說明白

中國華為公司及抖音贊助新北市歡樂耶誕城活動，華為商標出現在市府大樓及市民廣場周邊引發爭議。立委蘇巧慧籲講清楚、說明白。（資料照）

2018-12-10 10:23

〔記者謝君臨／台北報導〕中國華為產品因存在「後門」的間諜風險和資安疑慮，已有多國決定禁用，現正舉辦耶誕城活動的新北市政府樓上，竟大喇喇地出現華為Logo；民進黨立委蘇巧慧昨於臉書貼文痛批「荒謬」，今再度要求新北市府應該要講清楚。

蘇巧慧表示，我們做為新北市民，每天經過新北市府時，都可以看到大樓上的大型華為標誌，我們不禁想問，從2013年馬英九政府的時代開始，國安局即通告有關單位避免使用華為的產品，顯然是有資安和國安的問題，才會做這樣子的指示。

蘇巧慧說，在這樣的狀況下，新北市府竟連續3年都讓華為成為耶誕城最大的贊助商，我們真的不禁想問，華為到底是贊助了耶誕城多少金額，以至於能夠讓它的標誌這麼堂而皇之的站在官方的大樓上，新北市府應該要好好的講清楚。

蘇巧慧指出，針對華為，現在整個西方世界每個國家都在嚴厲地、嚴格地審視它的影響度，新北市府卻毫無反應，仍然讓華為成為最大贊助商，站在市府大樓上，這實在很諷刺。

蘇巧慧表示，華為本身不是耶誕城得標廠商，得標廠商其實是另一家公司，但得標廠商可以接受外界贊助，所以近年來新北市議會也不停地在質詢市政府，這個得到贊助的廠商，它到底是哪一些單位？贊助金額是多少？

蘇巧慧強調，這幾年來，新北市府始終都說不清楚，所以她希望藉由本次華為的關係，讓耶誕城的贊助廠商問題再次浮上檯面，新北市府其實應該要講清楚。

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