稱柯P得學習慈悲 吳蕚洋：不要看到驗票結果就亂說話！

吳蕚洋表示，柯文哲邁向總統之路的第一課就是「學會慈悲」，「不要看到驗票結果就得意忘形亂說話」。（資料圖）

2018-12-10 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕以「蜂蜜檸檬」與高歌《愛江山更愛美人》而爆紅的台北市長候選人吳蕚洋，先前曾在政見發表會中表示，若是當選將會訓練台北市長柯文哲當總統。而吳蕚洋今（10）日凌晨發文表示，柯文哲邁向總統之路的第一課就是「學會慈悲」，「不要看到驗票結果就得意忘形亂說話」。

吳蕚洋於文中表示，當初說要訓練柯文哲當總統，「身為一個成熟的男人不能說話不算話」，雖然自己並未當選，但既然柯文哲領了當選證書，就是「台北市第一號公僕」，而身為一個台北市市民也是柯文哲的主人之一，自然也要對僕人作一些教育，免得他不停犯錯仍不自知。而訓練柯文哲當總統的第一課，就是要柯文哲「學會慈悲」。

吳蕚洋說，看到柯文哲對韓國瑜冷言冷語地說「不要太高興」，稱負債破3000億的高雄儼然就是一個大爛攤。對此吳蕚洋表示：「奇怪，別人選上就是爛攤子，要是今天別人選上台北市市長，你也會同樣取笑他接到一個爛攤子嗎？」、「你這樣的取笑，同時也罵到了花媽，當心花媽生氣起來告你。」

吳蕚洋向柯文哲喊話，要他「不要看到驗票結果就得意忘形亂說話」，要想當一個總統，做任何事情、說任何話都要多考慮些，同時得訓練自己的「起心動念」，起心動念無論如何都要是善。「即使看到韓總接高雄市會很辛苦，也不可以說那種不好的話。」

吳蕚洋說，今天教的第一課就是「慈悲」，要柯文哲用慈悲心來想事情，話就不會說得那樣刺耳，「該怎麼說呢？自己想想吧」，「若是想到就在底下留言處留言，若還想不到，明天再告訴你。」

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