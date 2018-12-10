獨家》國民黨9建物佔國有地 黨產會：限無條件贈地方政府

黨產會表示，國民黨有意贈與地方政府的9筆建物，皆蓋在國有土地上。圖為其中位於南投市玉井街65號的宿舍。（記者陳鈺馥攝）

2018-12-10 09:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨向行政院黨產會申請處分財產，欲將9筆建於原住民保留地或國有土地名下建物，有條件贈與地方政府，例如要求茂林黨部贈出後，未來若改建成行政大樓，建物內部分辦公空間應給黨使用；黨產會已決議，僅同意國民黨以不附負擔及條件的方式完成贈與。

據黨產會調查，國民黨有意贈與的9筆建築物，皆蓋在國有土地上，包含位於高雄市茂林區的原茂林鄉黨部、屏東縣牡丹民眾服務社、獅子鄉黨部、彰化線西的中山堂、南投信義鄉黨部、仁愛鄉黨部、霧社仁和路55號房屋、南投市玉井街65號宿舍，以及蘭嶼民眾服務社建物。

原民會去年統計，國民黨在屏東獅子鄉楓林段的黨部，占用288平方公尺原住民保留地；屏東牡丹鄉石門段的民眾服務社，則占用666平方公尺，以「先佔後租」方式，自2011年8月至2017年8月與官方訂有租約。

黨產會已查出，國民黨要贈與建物有4筆在南投縣，其中2筆在仁愛鄉霧社部落，門牌59號建物是仁愛鄉圖書館，過去仁愛鄉黨部及民眾服務社皆設於此地址，該土地是國有原保地；另一處則是緊鄰仁愛鄉圖書館的一家診所，土地同樣是原住民保留地。

此外，國民黨也在離島原保地上興建蘭嶼民眾服務社，2014年底至2017年12月曾與蘭嶼鄉公所簽訂3年租約；據民進黨立委陳瑩國會辦公室調到的契約顯示，當年承租人為國民黨，連帶保證人是蘭嶼民服社，國民黨與民服社間有著共生擔保關係。

黨產會委員表示，國民黨地方黨部及民服社幾乎是合署辦公，要贈與茂林鄉公所的建物也是，不過國民黨對於要贈與此建物，有要求茂林鄉公所未來蓋好行政大樓後，要給國民黨辦公室使用，「而本會調查發現，那建物根本還沒改建，國民黨就先開條件。」

委員指出，國民黨主張理由為贈與茂林鄉公所的建物是黨所興建，房子及土地都要歸還，應分配到辦公空間。不過，只要懂法律便知國民黨站不住腳，當年占用國有土地興建黨部，照理應拆屋還地，卻要求改建後再分配使用，非常不合理。

黨產會發言人施錦芳則強調，本案已在委員會議做出決議，同意國民黨贈與9筆房產，並特別要求無償贈與，須不附帶負擔及任何條件的方式完成贈與，才符合促進公共利益的目的。

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