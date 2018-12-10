控促轉會代主委報告非法 藍營推桌阻饒議事

藍委翻桌阻促轉會代主委楊翠上台報告。（記者簡榮豐攝）

2018-12-10 09:57

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「促進轉型正義委員會」年度施政計畫及收支預算案，由促轉會代理主任委員楊翠列席報告，但國民黨立委認為楊翠代理非法，阻饒會議繼續進行，民進黨立委李俊俋指控藍營不但推倒桌子、罵人，還作勢打人，國民黨立委黃昭順則反控「你們成為東廠，羅織罪名」。

今天上午約9點左右，國民黨動員多人阻饒司委會審查促轉會預算，不但高舉「非法代理，不得列席」、「促轉已停轉，預算有何用」等牌子，並高喊「非法主委莫得代理、全面改組拒審預算」等語，不讓促轉會代理主委楊翠發言。

民進黨黨團總召柯建銘於會中表示，請各位委員大家都發言沒關係，但務必請冷靜，今天是國際人權日，39年前的今天美麗島事件，昨天促轉會公布第二波判決，選後情緒大家都要沈澱，現在要審查促轉會，大家都有情緒。

不過，柯建銘話講到一半，就被藍委黃昭順、賴士葆等人打斷，質疑「現在是什麼發言？」、「散會就好了，要講去記者會講啦！」，最後藍委提案散會，在舉手表決後，由主席周春米裁示散會

民進黨立委周春米會後表示，今天會議無法順利進行，來聽取促轉會的報告，審查促轉會的預算，她認為國民黨的委員是覺得楊翠代理主委是不合法的，但依照相關法律規定，還有相關慣例，像NCC、公平會，在主委出缺時，行政院有權指定代理主委，所以今天司委會依照相關規定、慣例，邀請楊翠來代表促轉會接受立院監督，來審查預算，於法都是相符的，

周春米遺憾指出，國民黨今天在世界人權日做這樣無理的抗爭，我們非常遺憾，但她認為事實真相還是要查，預算還是要審，這是我們的責任，她是召委，將秉持持續溝通，持續依法進行，持續行使我們的職權，來審查預算，善盡監督促轉會的責任。

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