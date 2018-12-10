陳佩琪駁白綠合作 柯P傻眼：怎麼那麼可怕，趁我在睡覺...

柯文哲一早聽到陳佩琪發文內容，驚嚇表示：「怎麼那麼可怕，趁我在睡覺...」（資料圖）

2018-12-10 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的夫人陳佩琪昨（9）晚於臉書發文，除了爆料柯文哲從未說過要「白綠合作」，陳佩琪更不滿家中財產遭人質疑，「心頭湧上的恨意，永生難忘」。對此發文，柯文哲今（10）早受訪後才得知陳佩琪有發文，還驚嚇表示：「怎麼那麼可怕？趁我在睡覺的時候...」

陳佩琪於文中表示，選後有媒體提到「白綠」要修補關係，但有一位「柯黑一號議員」對柯文哲的砲火比選前還猛，「我聽了實在都快抓狂」。陳佩琪也爆料柯文哲從未說過要白綠合作，不知道消息從何而來，陳佩琪痛批：「選前被人痛毆，選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理？」

陳佩琪也強調，回想起遭到「圍毆」的悽慘日子，心情仍無法平復，如柯文哲因為「兩岸一家親」被罵一整年，或是選戰後期的器官活摘事件，甚至到了選前連行醫30多年賺來的存款都可以被說是財產來源不明。「想到這裡，心頭湧上的恨意，永生難忘」、「當同一件事情又被拿出來做操作， 我深深感受到原來有人手段更狠、心更兇殘」。

據《蘋果》報導，柯文哲今早前往市府上班時，媒體追問他對於陳佩琪文章的看法，柯文哲還搞不清楚狀況地表示：「有嗎？她什麼時候寫的？」，直到得知是昨晚後，柯文哲傻眼直呼：「怎麼那麼可怕？趁我在睡覺的時候。」

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