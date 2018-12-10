無懼羅淑蕾喊告 綠委支持轉發「誰摔死了李新」影片

前國民黨台北市議員李新，2017年9月28日被發現陳屍自宅樓下人行道。（資料照）

2018-12-10 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「誰摔死了李新」11月30日釋出「1小時26分完整全紀錄版」影片，引發國民黨前立委羅淑蕾不滿，已循法律途徑要告轉發影片者；民進黨立委陳瑩卻在臉書上表示「請大家轉發，也耐心看完」，對於影片心得，她認為「毛骨悚然」。

陳瑩看完「誰摔死了李新」影片後有所感悟，提到「下手最重，砍到見骨的都是自己人」，強調她不認識李新，也不是中國國民黨員，但「黨內互打」的情事普遍存在於各政黨，「但整個事件也著實讓我看到毛骨悚然」。

陳瑩指出，雖然政治工作環境暗流洶湧，但不管政黨之間對立情況有多嚴重，依舊有好人存在，只要心存善念都應該被支持，讓這群人為人民服務，「選人不選黨」，陳還表示，現今社會「輿論是會殺人的」，因此使用網路留言均應謹慎，切勿淪為「間接的殺人兇手」。

不少網友相當認同，紛紛留言指出「若影片所陳述的是事實，就太可怕了」、「感謝您為社會的公理正義轉發」、「能為人民服務的民代，後盾就是人民。委員加油！」、「法院真的是國民黨開的？」、「社會的險惡不是我們可以理解」。

陳瑩臉書全文

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