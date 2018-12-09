韓國瑜開直播讚陳其邁「天蠶再變」 小內閣卻要再等等

準高雄市長韓國瑜。（記者葛祐豪攝）

2018-12-09 22:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕敗選的民進黨高雄市長陳其邁，昨天與粉絲舉辦咖啡會，展現暖男的一面。國民黨籍的新科高雄市長韓國瑜不甘示弱，今晚也在臉書開直播，但不知是否武俠劇看太多，他竟稱陳其邁在選後「天蠶再變」。

韓國瑜今晚再度開直播，對於陳其邁在咖啡會中，答應留一杯咖啡給韓國瑜，發表看法。

韓國瑜說，他感謝陳其邁，愈來愈棒 ，「選完後感覺陳其邁天蠶再變 」，非常活潑、陽光，直播還抱一隻可愛的貓，咖啡會唱歌唱到聲嘶力竭，好像脖子被踩到一樣，他也為陳其邁打氣，希望聲音拉上去 。

韓國瑜指出，他不知道陳其邁幫他留的咖啡還在不在，因此他自己拿出一杯咖啡來喝，也希望陳其邁過得愈來愈棒 ，大家一起為高雄打拚。

針對韓國瑜稱陳其邁選後「天蠶再變」，據查，「天蠶變」本是武俠小說，後來改編為電視劇，「天蠶變」是描寫雲飛揚的出身與三戰獨孤無敵，終於成為一代高手。續集 「天蠶再變」則是交代天蠶功的來源，雲飛揚一生中的一段小插曲。

對於外界關心的市府小內閣，韓國瑜強調因為原民會主委事情被批判，使得徵詢工作時間比較長，得面試 2、3次，他也很著急，例如有位學經歷很好的人才，因有開車酒駕前科，他只能割捨放棄，

韓國瑜表示，請大家給他多一點時間，本月20幾日，在就職典禮前，他會一口氣呈現亮麗的小內閣名單。

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