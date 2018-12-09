蔡正元嗆謝長廷「像日本人的小媳婦」 被網友砲轟

蔡正元（右）批評謝長廷（左），被網友反嗆。（資料照，本報合成）

2018-12-09 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷說，對於日方反對台灣「反核食公投」結果，呼籲不要再講刺激日本的話，卻被指為「媚日」，對此他表示，自己駐日代表，關係到台灣利益的事，當然必須講出來；不料前國民黨立委蔡正員竟嗆聲謝長廷，被網友酸「有些人就是見不得台日友好」。

謝長廷認為，自己呼籲台灣社會勿以言語刺激日本政府，「關係到台灣利益的事，當然必須講出來」，卻被說成「媚日」，謝批「是中文看不懂嗎？還是霸凌我習慣了？」，自己身為駐日代表，一切均以台灣利益考量為優先，且中國近期內又拉攏日本，若台日關係惡化，不得加入CPTPP或在WTO遭控訴，後果都是傷害台灣，需由全民承擔。

蔡正元今（9）日在臉書上，反嗆謝長廷「助日代表」，寫道「誰不懂中文？」，蔡認為，日本為首的CPTPP成員對台灣貿易均為淨順差，台灣根本無法賺錢，「謝長廷的問題，不在嘴皮在心態，像日本人的小媳婦」，日本若想藉由台灣賺錢，就不該使臉色給台灣看。

許多網友不認同蔡正元的想法，認為台日關係並非單一環節即可促成，相繼留言指出「國民黨在實行焦土的計謀」、「台灣有群沒心沒肺住台灣，還見不得台灣好的投機份子」、「謝大使加油，台灣有一大群敗類自己在媚共」、「大使，我們支持你，也請政府要堅定立場」、「有些人腦子百分之九十的成分是鈣，不要太強人所難」、「我們去日本旅遊不也在吃，有些人就以訛傳訛，誤導台灣民眾」。

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