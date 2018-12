2018-12-09 22:48

〔即時新聞/綜合報導〕準高雄市長韓國瑜今晚在臉書上開直播,除了不忘提起陳其邁答應要「留一杯」咖啡的承諾,還開玩笑地表示「陳其邁唱歌好像脖子被人家踩到一樣」,自認他唱歌應該比陳其邁好聽。

韓國瑜今晚在直播中大讚陳其邁,直說陳其邁在選後露出了很陽光的一面,希望越來越棒、身體越來越好,不過稱讚歸稱讚,韓國瑜仍不忘調侃陳其邁在咖啡會獻唱的糗樣,「陳其邁唱歌唱到聲嘶力竭,好像脖子被人家踩到一樣,我也緊張,我都在旁邊幫他打氣」。

韓國瑜最後要結束直播時,也應小編要求獻唱一首晚安曲給網友,不料當他唱了兩句「You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.」後又說「我覺得我唱得應該比陳其邁好吧!」再對陳其邁的歌聲補一刀,讓許多網友笑翻,紛紛表示韓國瑜「太壞了」!

