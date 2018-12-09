這些「闌尾」又想回鍋了 2020年力拚重返立院

2018-12-09 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕隨著國民黨在2018九合一大選獲得大勝後，藍營也士氣大增，黨內各方勢力也紛紛卡位2020年立委選舉，其中不乏名列太陽花學運後醞釀出的「割闌尾」名單內的國民黨籍前立委們，也紛紛意圖藉機回鍋立院。

《風傳媒》報導，自2014年太陽花學運後，有民間團體發起「割闌尾計畫」，希望能罷免全國不適任的立法委員，喊出「可割可棄，利大於弊」的口號，不過由於當時名列「闌尾」名單的立委全是國民黨，因此「割闌尾」之後又引申為「割藍委」之意，其中罷免聲量最高的前三名，分別為前台北市立委蔡正元、前新北市立委林鴻池及吳育昇，另外尚有前新北市立委江惠貞、前台中市立委蔡錦隆、前高雄市立委林國正及現任國民黨不分區黃昭順等人。

雖然事後「割闌尾」行動全數以失敗告終，不過帶起來的反對聲浪卻不容小覷，除了蔡正元與林鴻池事後宣布不再競選連任後，黃昭順當年一度退選，但後來因名列不分區安全名單得以順利當選；而其他的「闌尾」全數連任失利；但隨著這次九合一大選國民黨大獲全勝後，不少前立委評估2020年情勢大好，紛紛意圖回鍋立院；其中現任國民黨政策會副執行長的前立委吳育昇，在選前就傳出頻頻走訪淡水、北海岸等地，還主動幫高雄市長候選人韓國瑜錄製拉票電話，意圖搭上「韓流」，再戰現任民進黨立委呂孫綾。

而其他像是當年以「半分鐘」強行通過服貿易案，結果引爆太陽花學運的前立委張慶忠，也不排除在2020年推出兒子，對戰現任民進黨立委江永昌；而台中市也將在1月27日進行補選投票，蔡錦隆也已登記參選，力拚重返立院，現任新北市果菜公司總經理的江惠貞，也評估回鍋再選板橋區立委。

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