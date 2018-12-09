「白綠」將修補關係？ 陳佩琪：我先生才沒說過這種話

台北市長夫人陳佩琪今（9）日透過臉書發文，首先提及了自己與市長柯文哲的近況、認識韓國瑜的經過、說出了自己對於「白綠合作」的看法。圖為陳佩琪在花舞館，與本新聞無關。（資料照）

2018-12-09 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長夫人陳佩琪今（9）日透過臉書發文，首先提及了自己與市長柯文哲的近況、認識韓國瑜的經過、說出了自己對於「白綠合作」的看法。

陳佩琪首先提到，儘管選後事務減輕，但柯文哲仍有雙城論壇及立委補選的事務在身，無法與他一起前往北投泡湯。也提到自己因為市長的夫人身分，醫院公關室常會被議員追問她的下落，表示未來四年「皮仍要繃緊點」。

陳佩琪提到第一次認識韓國瑜的經過，表示柯文哲曾帶她到韓國瑜位於雲林的家，韓國瑜一家人十分善良。而陳佩琪也提到柯文哲從未帶自己到其他人家裡，她猜想或許柯文哲跟韓國瑜之間真有些特別的默契。但是這些卻被柯文哲的幕僚拜託不要說，只怕藍綠又會有別的解讀。令陳佩琪感嘆，選戰真是複雜，一個過去存在的事實卻令大家怕得要死。

陳佩琪提到了媒體最近在說的「白綠」要修補關係。陳佩琪向柯文哲問到是否說過這些話，柯文哲表示沒有說過。陳佩琪表示，白綠合作？哪有選前痛毆選後說別計較，哪有這種道理，並表示，某位議員總是在政論節目用「白綠合作」修理柯文哲，「個人建議這位柯黑一號議員，請不要浪費媒體精華時段，你的意見很對，選舉不是選輸贏，是選理念，選價值，請你去跟提倡白綠合的同黨同志說，那不是我先生說的」。

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