不滿財產被質疑 陳佩琪又發臉書嗆：恨意永生難忘

台北市長柯文哲（左）妻子陳佩琪（右）再度在臉書發文「感慨」，「每次想到當時那一段遭圍毆的悽慘日子，到現在心情仍無法平復」。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-12-09 20:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉落幕，餘波仍盪漾。台北市長柯文哲妻子陳佩琪今晚在臉書「感慨」，她和媒體的官司上週又開庭，「每次想到當時那一段遭圍毆的悽慘日子，到現在心情仍無法平復」；尤其連她和丈夫行醫多年的存款，以及2010年當醫生時，向銀行借貸買房的資金，都可以拿來說嘴，「想到這裡，心理湧上的恨意，永生難忘。」

她在臉書貼文中回想自己當市長夫人4年來，柯文哲只帶她造訪過高雄市長當選人韓國瑜家，「或許他們之間有些什麼不為人知的默契或特殊情誼吧」。

她寫道，過去4年，柯文哲偶爾要她陪同參加拜會行程，但「我當市長夫人4年，唯一一次先生帶著我跑去人家家裡的，就是2年前去雲林的韓國瑜家」；當時，韓國瑜擔任台北農產運銷公司總經理。

她指出，九合一選舉後期「韓流」正夯，有時媒體訪問她聊到這一段，幕僚都緊張表示，「寫了藍綠雙方都不知會說什麼」，請媒體不要寫出來。

陳佩琪也說，選後有些媒體提到「白綠」要修補關係，但她詢問柯文哲時，柯文哲一副莫名其妙，「他說他沒跟人這樣說啊」，「選前被人痛毆，選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理」。

她表示，她和媒體的官司上週又開庭，「每次想到當時那一段遭圍毆的悽慘日子，到現在心情仍無法平復」；想到先生選戰後期被批最兇的是葛特曼的活摘器官事件，但之前世大運結束後的一年，竟然為一句「兩岸一家親」，整整痛罵他一整年，後來五月底自提人選後，揍人更不需任何理由與證據。

尤其連她和先生行醫30多年的2千多萬現金存款，都可以被說是財產來源不明，最後說到沒東西好說，竟然連他們2010年當醫生時向銀行借貸買房的資金， 都可以拿來說嘴，陳佩琪憤恨難平在臉書中直陳，「想到這裡，心理湧上的恨意，永生難忘。」

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