國民黨將杯葛促轉會預算 政治受難者：雙手沾血真正東廠

立法院明天國際人權日將審促進轉型正義委員會預算，立法院國民黨團已揚言杯葛代主委楊翠報告及刪光預算。政治受難者今日痛批，加害者國民黨想打壓消滅促轉會，受難者及家屬絕不認同。（資料照）

2018-12-09 21:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院明天「國際人權日」將審促進轉型正義委員會預算，立法院國民黨團已揚言杯葛代主委楊翠報告及刪光預算。台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕今日在景美紀念文化園區與政治受難者開會，提及加害者國民黨想打壓消滅促轉會，受難者及家屬絕不認同。

蔡寬裕指出，促轉會發生張天欽事件後，國民黨是非常強勢要來打壓促轉會，當時他個人認為這可能只是國民黨在選舉上一個造勢，不過當時還是有和政治受難者及家屬去國民黨中央黨部表達抗議，因真正的東廠是國民黨政權。

蔡寬裕表示，國民黨是雙手沾滿血的政黨，卻去質疑促轉會追殺，之前更拒絕促轉會官員去拜會立院黨團，等於不承認促轉會，還要促轉會停止運作。現在選後國民黨更想將促轉會給「壓死」，想把促轉會明年度預算給全刪或凍結，不讓促轉會繼續運作。

蔡寬裕提及，這是非常嚴重之事，若促轉會連薪水都發不出來，要如何進行轉型正義，政治受難者會出來力挺促轉會。

此外，促轉會已將明年度施政重點及目標的報告送至立法院，四大施政重點有「還原歷史真相、威權象徵處理、平復司法不法、重建社會信任」。

促轉會報告提及，第一、還原歷史真相。包含規劃轉型正義總結報告架構、加速政治檔案徵集與開放應用、建置轉型正義資料庫、促進社會參與如透過研討會、座談會及教育推廣活動，建立社會大眾對轉型正義的正確意識。

報告指出，第二，威權象徵處理。調查威權象徵與記憶空間、威權象徵主題社會對話包括舉辦北、中、南、東4區「地方威權象徵及記憶空間」相關主題座談；舉辦政治受難者與專家學者諮詢會議等。

第三，平復司法不法。平復司法不法相關方案及做法的研究、規劃與推動；公告刑事有罪判決案件的撤銷，塗銷有罪判決前科紀錄；應予平復司法不法的刑事有罪判決案件的審定及處理。

報告載明，第四，重建社會信任。包含不當黨產規劃與運用，研訂特種基金運用與管理辦法等；在心理療癒方面，校園教育辦理國高中轉型正義教學環境調查，及轉型正義教育相關政策擬訂；公民對話方面，推動與轉型正義相關公民團體的合作，強化轉型正義與在地團體連結。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/