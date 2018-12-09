澄清沒約「呱吉」！ 王浩宇怒嗆：這人冒充我傷害我

王浩宇則在臉書上開直播回應呱吉嗆他一事，表示「我真的沒有約，有人用我的名義傷害我」。（圖擷取王浩宇臉書）

2018-12-09 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕知名Youtuber、無黨籍台北市新科議員「呱吉」邱威傑，今天晚間在臉書上痛批民進黨桃園市議員王浩宇「垃圾」，表示王浩宇透過第三方約他見面，結果順便放消息給記者。對此王浩宇則馬上在臉書上開直播回應，「我真的沒有約，有人用我的名義傷害我」。

王浩宇在臉書直播表示，討論行程是意外被記者聽到，不是他自己放消息，且他也不知道這個行程會不會公開。

王浩宇在臉書開直播中同時，更跟綠黨秘書長張志偉進行電話，表示「我覺得你要出來說清楚，真的不是我約的，全世界都知道我約呱吉被打臉，但我真的沒有約啊！」王浩宇指出，就是張志偉用他的名義去約呱吉，而張志偉也知道自己理虧，對他說「你原諒我一次，讓我來處理，是我的錯我知道！」

王浩宇最後強調：「有人用我的名義，跟呱吉說我要跟他見面，又跟我說呱吉要我去見他，我認為這對我傷害很大，你用這個名義傷害我，我不能接受。」

王浩宇臉書澄清文

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