支持者噴淚！陳其邁深夜再發感謝文 上傳百張溫馨合照

陳其邁深夜又於臉書發出感謝文，讓網友感動落淚。（資料照）

2018-12-09 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕競選高雄市長失利的民進黨前立委陳其邁昨（8）日在高雄駁二藝術特區舉辦咖啡見面會，不僅滿足粉絲要求一一合照到天黑，直到今（9）日凌晨2點多還在臉書發出感謝文，上傳所有與粉絲的合照，讓支持者可自行搜尋照片留存，讓網友感動噴淚。

陳其邁在臉書上指出，「謝謝大家，讓我有對陪我至今的每一位朋友表示感謝的機會」，支持者給予的任何笑容、鼓勵或是寶貴的淚水，自己均會「帶著它們謙卑打拚」，未來將繼續邁向大家心裡，懇謝群眾拿出耐心，「從下午三點多開始拍照拍到近晚上八時」。

陳其邁提到印象深刻的事情是，被1位年輕支持者邀請「在他的小摺單車上，簽上『回到初衷』」，深刻明白他的用意並非只是希望自己為他簽名題字，而是企盼陳其邁能夠「深刻記下這四個字，所以罰寫一次！」陳承諾，不會忘記初衷，「和你們一起繼續努力」。

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陳其邁臉書傳送門

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