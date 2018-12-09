呱吉diss王浩宇「簡直垃圾」 批對方約私聊還向記者放消息

知名Youtuber、無黨籍台北市新科議員「呱吉」邱威傑（見圖）今天在臉書發文怒批綠黨籍桃園市議員王浩宇「真的垃圾」，指出對方透過第三者約出來吃飯私聊，不料卻放消息給記者，「簡直垃圾」。（圖擷取自呱吉粉絲頁）

2018-12-09 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕知名Youtuber、無黨籍台北市新科議員「呱吉」邱威傑，今天（12月9日）在臉書發文怒批綠黨籍桃園市議員王浩宇「真的垃圾」，指出對方透過第三者約出來吃飯私聊，不料卻放消息給記者，「簡直垃圾」；對此，王浩宇卻表示，自己也是被第三方通知說「是呱吉想要約他赴會」，以為是對方想要請益議員工作內容，認為應該是中間傳話人在溝通上造成的誤會，如果這樣造成呱吉產生不愉快的感覺，願意公開呱吉致歉。

「呱吉」邱威傑在臉書發文指出，王浩宇透過第三者約他吃飯，雖然他認為鐵定話不投機，但還是決定以禮相待，而對方也要求想要在包廂好好私聊，因此訂好餐廳接待，不料稍早記者就來問他與王浩宇吃飯的事。

呱吉痛斥，「我做事公開透明，不怕人問，但是這種自己放消息的行為簡直垃圾。」他強調，先前很多人找他私下聊，但不論好壞，他都守口如瓶，一句話都沒透漏過，「但是這種做事不光明不磊落的來找我，就給我做好公開透明的準備。」

《蘋果日報》引述王皓宇的說法表示，當初以為是呱吉剛當選議員，想向他請益議員的工作內容；但為何會消息外傳，王皓宇推測應該是自己當時在跟助理溝通行程時被記者聽見，不是自己放消息，認為此事是溝通上的誤會。

王浩宇也在臉書發文澄清，強調「真的不是我約的」；他指出，選後綠黨內身兼中執委的張姓秘書長想約呱吉聊聊，因此他才透過一位G姓黨員主動聯繫對方；而12月6日時才接到一則訊息稱「跟呱吉約碰面，他希望您也到場，方便嗎？」因此才排開行程，準備前往赴約；不過王浩宇也指出「完全不知道這個活動的性質是什麼，甚至認為是公開活動」，以為是要方便直播才要安排在包廂裡對談，認為爭議應是溝通產生的誤會導致，若是因此造成對方不愉快，願意在此公開道歉。

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