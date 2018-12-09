政院：防制假訊息各式修法 13日院會將討論

2018-12-09 19:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對媒體報導，社群網站平台出現假訊息，政院將修法24小時不下架要罰；行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今日表示，行政院由政委羅秉成政務委員所召集的「防制假訊息危害專案小組」，已就如何防制假訊息所生危害的法制作為及行政措施進行檢討，將提出修法與政策建議。

Kolas Yotaka指出，我國既有的多部現行法律，針對散布謠言、不實訊息應負的法律責任已有規定，專案小組已盤點各法律規定，就各法規定的構成要件明確化，與法律責任的合理化，以及有無增訂其他類型的假訊息罪等，加以全面檢討。

Kolas Yotaka提及，相關修法將於12月13日行政院院會中，由各部會提請院會討論。

此外，對於有關行政院「數位通訊傳播法草案」可要求社群網站「24小時不下架要罰」，Kolas發言人表示，此草案業經國家通訊傳播委員會（NCC）提請院會決議通過，送請立法院審議中，現由立法院進行協商，尚未完成三讀。

Kolas Yotaka說明，「數位通訊傳播法草案」現無「限時」下架規定，而其中所提及「移除」（移除）只是選項之一。是否要再強化平台針對相關違法言論限時移除、加註清晰警示訊息，及平台相關事實查核協力機制等事項，雖有相關討論及建議，但尚未定案。

她表示，關於此部分的相關意見，由於「數位通訊傳播法草案」已送進立院審議，最後仍應尊重各黨團意見與立法院的審議結果。

她指出，修法只是政府迎戰假訊息的眾多方法之一，未來仍將於適當時間向各界說明完整的因應措施，使人民獲得開放透明且正確的資訊，維護人民的言論自由，也守護台灣的民主制度。

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