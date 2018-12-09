強制裝ABS新機車將漲價 王定宇：馬政府立法規定

機車是國人重要的代步工具，交通部規定，2019年起新款機車須強制裝設「防鎖死煞車系統（ABS）」或「連動式煞車系統（CBS）」，希望此提高行車安全。圖為著名的「台北橋機車瀑布」。（資料照，記者劉信德攝）

2018-12-09 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕交通部規定，新款機車明年起須強制裝設「防鎖死煞車系統（ABS）」或「連動式煞車系統（CBS）」，機車價格將因此上漲5000至8000元，引來一片罵聲。民進黨立委王定宇指出，此案是馬政府拍板定案，規定2019年生效。

針對明年元旦起新款機車需加裝安全設備，導致機車價格最高多漲8000元，王定宇今（9）日下午在臉書發文稱「新的栽贓謠言要來了」，因此特別提出預警。

他指出，這項政策的良莠可以討論，「但是機車加防鎖死系統，增加費用近萬元，原因是在2015年，馬政府任內立法規定2019年生效的，事實是怎麼樣就該怎麼說！」

交通部今日也提醒，這是交通部前於104年5月15日所發布修正，針對「新車」才適用，新款126CC以上機車新車自108年起強制裝設ABS，新款125CC以下機車自108年起強制裝設ABS或CBS，舊款新車則自110年起強制裝設，已領牌使用中的機車則不受限。

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