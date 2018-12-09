雙城論壇晚宴地點曝光......就在圓山飯店

台北上海雙城論壇接風晚宴地點曝光，將在台北圓山飯店國宴廳。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-12-09 17:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2018台北、上海雙城論壇預定19日至20日在台北舉辦，中方「踩線團」今上午由上海市台辦主任李文輝帶隊飛抵台灣，短暫停留3天，參訪各項市政外，明將到台北市政府和市長柯文哲會面，具體討論雙城論壇細節；此行也讓19日接風晚宴地點「圓山飯店（國宴廳）」提前曝光。

李文輝一行7人上午11點47分抵台，他受訪時表示，這次來主要是和柯市府具體商談雙城論壇內容。據了解，李文輝直接前往台北馬偕醫院探視剛動完手術的前海基會董事長江丙坤，停留15分鐘後離開，前往老爺酒店與北市府人員用餐。

下午李文輝轉往花博園區參觀數位產業園區，北市產發局長林崇傑充當地陪解說介紹，李文輝在參訪過程中不時就拿出手機拍照，並稱「很好、學習到很多」。

林崇傑事後受訪表示，自己是剛好和人約在附近開會，聽到李文輝來訪，就盡地主之誼陪同；而產發局在本次雙城論壇將參與和智慧醫療、長照等產業相關的議題。林也說，由於李等人此次行程較為緊湊，後續會在派人討論相關細節。

李文輝接著到圓山飯店國宴廳場勘，據透露，雙城論壇19日的接風晚宴將在此舉辦，李文輝待了大概一個小時後滿意離去。

不過李文輝前腳剛走，柯文哲就到花博園區參加活動，兩人並未碰面。對於是否刻意和李「巧妙錯開」，柯笑說，他沒有甚麼好跟對方錯開的；至於明天雙城論壇「會前會」，柯指稱，他只負責say hello，相關庶務都是北市府「大陸小組」執行秘書饒慶鈺負責和對方接洽。

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