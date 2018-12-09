「口罩女」明現身台北地院 嚴嘉慧爆料她與李新關係是...

2018-12-09 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市議員李新生前女友郭新政控告李新文山婦女後援會執行長林麗君，在李新墜樓當天戴口罩假扮她，明（10）日台北地院將開庭，蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧提前在臉書上說明口罩女與李新身分，卻引發網友不滿。

郭新政在臉書粉專「誰摔死了李新」拍攝影片指控，前立委羅淑蕾和立委黃昭順等人對李新和她進行4年的政治追殺，羅淑蕾喊話要告，黃昭順也痛斥是抹黑。

蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧在「誰摔死了李新」片中被認為是李新墜樓案關鍵人物，李新順樓身亡當天，有名戴著口罩的女子出現在李宅樓下，被趕到現場的媒體誤認為郭新政，卻未當場否認、只顧講手機閃躲媒體。但郭新政澄清，事發當天早已聽從李新指示出國避風頭，根本不可能出現；該名女子事後被人認出疑似是林麗君。

郭新政向林麗君提出控告，此案將於明天在台北地方法院開庭審理，但嚴嘉慧在臉書發文指出，李墜樓後現身的口罩女「是李新的乾妹妹」；她認為，「在那當下，所有人面對被記者追問，都會趕快跑，不會有人還有心思解釋自己是誰」，因此並非故意假扮郭新政。

許多網友聽聞嚴的說詞後，趕到相當不滿，相繼留言指出「你先不要演戲」、「法網恢恢疏而不漏」、「到底有什麼資格反問人」、「妳不用選擇安靜啊！你可以哭鬧，像妳在法院那樣哭鬧啊」、「我也想跟你們借珠寶」、「這4年怎麼有辦法安心的睡」、「收掉了吧你們已經黑掉了」。

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